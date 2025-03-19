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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve terör operasyonları kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararına CHP lideri Özgür Özel, "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız.." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık iki ayrı soruşturma yürütürken İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ve sanıklar, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Kaya:

Sende biliyorsun eczacı aslında gerçekte ne olup ne bitiyorda bunları söylemek işine gelmiyor, bu olaylar üzerinden prim yapma peşindesin, gelecekteki cumhurbaşkanımız de get, kemal Kılıçdaroğlunun hiç olmazsa bir onuru vardı dik duruşu vardı sende oda yok işin gücün bom boş konismak

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Haber YorumlarıYaşar Tosunoğlu:

sözde 28 mayıs tarihinde yapılan seçimde cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştu şimdi de cumhurbaşkanı yaptılar sizden her şey olur paşa bile olursunuz sizi gidi tosun paşalar

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

:)))) tenekeler bir sonraki cumhurbaşkanıymış gitsin askerliğini yapsın

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Haber YorumlarıBlackened:

Bir sonraki cumhurbaskani mı? Ne ara seçim oldu, neye göre, kime göre? Özgür efendi sacmalamada piro dedem kilicdaroglunu geçtin

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Haber YorumlarıLale:

Yahu ondan önce daha çok göze altina alınması gereken insanlar var yolsuzluk hırsızlık ne ararsan var haa dokunulmazlik mi var orasını bilmiyordum ah kıyamam zavallı

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