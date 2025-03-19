Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık iki ayrı soruşturma yürütürken İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ve sanıklar, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."