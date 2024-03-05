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Özgür Özel'den canlı yayında gazeteciye tepki: Bu kadar uzun bir sorudan sonra reklama gidilmez

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CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında gazetecinin uzun bir sorudan sonra reklama gitmek istemesine tepki gösterdi. Uzun ve yorum içeren bir sorudan sonra reklama gitmenin doğru olmadığını ifade eden Özel, "Buradan şimdi giden olacak bilmen ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım" dedi.

CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında uzun bir soru sorduktan sonra reklama giden gazeteciye tepki gösterdi. Özel, "Buradan şimdi giden olacak bilmen ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken siyasiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'nin "Gündem Özel" yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SORU SONRASI REKLAMA GİTMEK İSTEYİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

Yayın sırasında gergin anlar da yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın, Özel'e "Muhalefet inanılmaz görünüyor. Ve üstüne üstlük İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. 'Bu muhalefetten bir şey olmaz' algısı olanlar için sizin için de bir dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması ve genel merkezin siyasetinde 'Biz bu ülkenin geleceğine talibiz' söyleminin sert bir şekir ortaya konulamıyor olması" diye sordu.

Soru bitince yanıt vermeye başlayan Özgür Özel'in sözleri Payzın'ın "Pardon, cevabı reklamdan sonra alacağız" diyerek reklama gitmek istedi.

Duruma tepki gösteren Özel, "Bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra.. Buradan şimdi giden olacak bilmen ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Özgür Özel 3.Sayfa Medya Politika Haberler

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