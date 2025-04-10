Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler

Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler

Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler için "Güvenlik güçlerimize baltalarla saldıranlar" ifadesini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösterdi. Özel "Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, böyle bir çubuk yoktu ya, çubuk yoktu" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bakan Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda tutuklanan öğrenciler için "Türkiye'de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor" ifadelerini kullanmıştı.

SİLİVRİ ZİYARETİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Tekin'in sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde yaptığı ziyarette tepki gösterdi.

"YALANCI ADAM, UTANMAZ ADAM"

Özel "Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu. Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam! Ne baltası?

"YILDIRMAK İÇİN YAPILAN İŞLER BUNLAR"

Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, böyle bir çubuk yoktu ya, çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.