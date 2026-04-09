CHP Genel Başkanı Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Erbakan'a teşekkür etti.

Ara seçim için tüm imkanları zorlayacaklarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Ara seçim talebi millete, maaş alan emekliye, asgari ücretliye ya da ücretliye ara zam talebi kadar doğru bir taleptir. İkisini bir dile getiriyoruz. Ara zam bugünkü sorunları bir ölçüde çözer, ara seçim, erken seçimin kapısını açıp yoksulluğu bitirecek, milletin ekmeğini büyütecek, halktan yana, yoksuldan yana bir iktidarı getirecek bir genel seçime, erken genel seçime vesile olacağı için son derece kıymetlidir. Hukuki bir tartışma değildir, hukuk ve anayasa sabittir."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

Görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla, siyasi etik yasası ve ara seçim konularını görüştüklerini dile getiren Erbakan, ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Özel, ara seçime yönelik "Muhalefet ortak bir siyasi strateji ve ortak bir hedef üzerinde uzlaşması mümkün mü?" sorusuna, "Müsavat Bey'le sabah görüş birliğine vardığımız üzere, ara seçim talebi erken seçim talebini geriye bırakan, reddeden bir talep değil. Zaten hep birlikte erken seçim istiyoruz. Ara seçim talep edilir, eğer erken seçim yapılmazsa ara seçim bir ara karnedir ve vatandaşın hükümete sesini duyurması için önemli bir anayasal seçenektir. Biz böyle bir stratejide zaten mutabıkız." yanıtını verdi.

AK Parti ile ara seçime yönelik bir görüşmenin olup olmayacağının sorulması üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an için öyle bir gündemimiz yok çünkü doğrudan reddetti Sayın Erdoğan. Ama partiler farklı görüşte olduğunda onların arasında bir diyalog zemini aramak, geliştirmek, bir uzlaşı ortamı yaratmak hele hele ki anayasaya uyma konusunda bir zaruret varken Meclis Başkanı'na düşer. Biz o konuda Sayın Meclis Başkanı'na bir ziyarette bulunacağız. Ancak şunu da ifade edeyim, siyasi partilere yaptığımız ziyaretlerin sonucunda daha fazla siyasi parti ziyareti yapma noktasında bir irademiz ortaya çıkabilir. O noktada da yeni randevu taleplerimiz olabilir. Ama şu an için AK Parti'den bu gündemli bir randevu talebimiz olmayacak."

Erbakan da ara seçime yönelik soru üzerine, "Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüş geleneği olarak anayasaya, hukuka her zaman uyan bir hareketiz, bir siyasi görüşe sahibiz. Bu nedenle anayasadaki bu hüküm dolayısıyla boşalan 8 milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ifade edebilirim." dedi.