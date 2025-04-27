Özgür Özel'den adaylık iddialarına yanıt: İmamoğlu'nun kendisi bile çekilemez

CHP Genel Başkan Özgür Özel, "Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez" açıklamasında bulundu.

Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PAZARLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Özel burada yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlık yapıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Özel, "Pazarlık ediyorlar, tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasını taahhüt edecekler" iddialarına verdiği yanıtta "Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı: "15,5 milyon kişi vermiş o oyu ona. 96 yaşında, iki bastonlu beli bükük anam merdiven çıkıp oy kullandı ona Üsküdar'da. Oy kullandı ona Şırnak'ta, Edirne'de, Antalya'da, Burdur'da, Isparta'da. 104 yaşında dede geldi. Karnında üç aylık bebesi ile kadın geldi, oy kullandı. Ne ben, ne bir başkası, ne kendisi.

Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur, Türkiye'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı milletimiz takdir ederse inşallah Ekrem İmamoğlu'dur. O yüzden biz öyle Erdoğan'dan, İmamoğlu'na özgürlük dileneceğiz, karşılığında da adaylık vereceğiz. Biz bu siyasetin insanı olsaydık bugün burada olmazdım ben. Ne işim var burada? Otururum evladımın, eşimin, anamın, babamın yanında. Ne işimiz var bizim burada? Ondan herkes aklını başına alsın. Orada burada televizyonlarda yorum yaparken, bilmem ne yaparken."