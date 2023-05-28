CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Manisa'da kullandı. Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna eşi Didem ve kızı İpek ile gelen Özgür Özel, 1161 numaralı sandıkta oy verdi. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, ilk kez ikinci tur seçimi yapıldığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Manisa'da kullandı.

Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna eşi Didem ve kızı İpek ile gelen Özgür Özel, 1161 numaralı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, ilk kez ikinci tur seçimi yapıldığını belirtti.

Sabah saatlerinde katılımın düşük olduğuna yönelik bilgiler olduğunu kaydeden Özel, "Ancak öğle saatlerinde oy kullanma oranının tüm Türkiye'de arttığı yönünde bilgiler geliyor. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı başlıyor. Bugün seçilecek olan cumhurbaşkanı 2. yüzyılın cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Bir gazetecinin, 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da darbedildiği yönündeki paylaşımını hatırlatması üzerine Özel, konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Başkasının yerine oy kullanmanın suç olduğunu vurgulayan Özel, "Milli iradeyi kim sakatlıyorsa yarından itibaren en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesle helalleşeceğiz ama onlara hakkımızı helal etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.