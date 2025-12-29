Özgür Özel: İnfaz rejiminin baştan sona değerlendirmesi lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yılın son günlerindeyiz. Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Burada 500 bine yakın insanın yatması demek, milyonlarca kişinin cezaevinde yakınlarının olması demek. Bu konuda artık bir an önce cezaevlerinin yarım milyon insanın bulunduğu bir yerden çıkarılması lazım. Bununla ilgili bir toplumsal mutabakat sağlanması lazım. İnfaz rejiminin baştan sona değerlendirmesi lazım" dedi.

Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir önceki dönem Belediye Başkanı Tunç Soyer, Reform Enstitü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Ziyarete; avukatlar ve Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özel, "Mehmet Murat Çalık, Türkiye'nin yüreğini sızlatan, sürekli hastalığı nüks edecek mi diye bakılan bir süreçte, daha bugün hastaneden geldi. 10 ay oldu ve olacak iş değil. Çalık'la ilgili hazırlanan iddianameye baktığınızda suçlanabileceği, ceza alabileceği, hiçbir şeyin olmadığı ortada" dedi.

'2027'NİN ŞUBAT AYINDA EVLER TESLİM EDİLECEK'

Soyer ve Kaya'nın bir kez daha uzaktan bağlanarak ifade vereceğini söyleyen Özel, "İlk önce yüzlerce tutuklunun olduğu, sonra tutuklu sayıların azaldığı, nihayetinde iki tutuklunun kalıp, 5 Ocak'ta da herkesin tahliye beklediği bir sürecin içindeyiz. Bir yandan da bu dosyada önceki il başkanımız Şenol Aslanoğlu tahliye olmuştu. Tahliye beklerken bu sefer de kooperatif özelinde yürütülen bir soruşturmadan ifadeye çağrıldılar. Soyer ve Kaya'nın tutuklu olduğu dosya, İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifçilik yöntemiyle kentsel dönüşümü yapar mı yapmaz mı suçunun araştırıldığı dosyadır. Anlaşmalar yapıldı ve tarih kondu. 2027'nin Şubat ayında evler teslim edilecek. Bu sorunu görüp, halletmeye çalışıyoruz. Türkiye'de inşaat maliyetlerini 10 kat arttığı bir dönemde bir zorluk yaşandı. Görülüyor ki bunların hiçbirisi bu dosya kapsamında ortada yok. Kamu zararı ortada yok" diye konuştu.

'VER YETKİYİ, GÖR ETKİYİ'

Türkiye'de NATO'ya entegre tek bir radar bulunduğunu belirten Özel, "Radar tespiti İspanya'daki NATO üssüne gidiyor, Türkiye'den bir F-16 NATO görevi kapsamında havalanıyor. Daha sonra görev Türkiye'ye devrediliyor" dedi. İHA'nın yaklaşık 2,5 saat boyunca takip edildiğini belirten Özel, "İHA, şehir ve kırsal alanlar arasında dolaşıyor ama düşürülmüyor. İlk F-16'nın yakıtı bitince yerine İncirlik'ten başka bir F-16 kaldırılıyor ve ancak yetki verilince Ankara yakınlarında düşürülüyor" diye konuştu. Hava Kuvvetleri'nin yeterli imkan ve kabiliyete sahip olduğunu söyleyen Özel, "Hava Kuvvetleri'ne sen ver yetkiyi, gör etkiyi. Bu imkanlar var, beceri var. Buradaki tutukluk siyasi tutukluktur. Bir dezenformasyon varsa Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur. 130-150 kilometre hızla giden bir İHA'nın, en yavaş hızı 250 kilometre olan F-16'lar tarafından düşürülememesi iddiası esasen Silahlı Kuvvetlere hakarettir" dedi.

'TUTUKSUZ YARGILAMALARIN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASI LAZIM'

Özel, "Yılın son günlerindeyiz. Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Burada 500 bine yakın insanın yatması demek, milyonlarca kişinin cezaevinde yakınlarının olması demek. Bu konuda artık bir an önce cezaevlerinin yarım milyon insanın bulunduğu bir yerden çıkarılması lazım. Bununla ilgili bir toplumsal mutabakat sağlanması lazım. İnfaz rejiminin baştan sona değerlendirmesi lazım. Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi, kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım. Her vatandaşı tehdit, her konuşanı terörist, her duygusunu, düşüncesini ifade edeni, ülke açısından beka sorunu gören, bu edilgen, kendi vatandaşından korkan devlet anlayışından bir an önce kurtulmak lazım. İçeride yakınları olanları ve cezaevlerinde yatanları da yeni yıl münasebetiyle bir kez daha selamlıyoruz. Suçtan zarar gören herkesin hassasiyetlerinin dikkate alınacağı bir toplumsal mutabakatla bu cezaevi mevcutlarının hızla düşürülmesi gerekir" diye konuştu.