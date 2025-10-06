Özgür Özel, Ayşe Kulin'i CHP'ye Üye Olarak Kabul Etti

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Ayşe Kulin'i partiye üye olarak kabul ederek, kendisine rozet taktı ve üyelik formunu imzaladı. Toplantıya eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye üye olan yazar Ayşe Kulin'i kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Kulin ile bir araya geldi.

CHP'ye üye olan Kulin'e kendi rozetini takan ve üyelik formunu imzalayan Özel'e, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
