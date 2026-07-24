Özel: Yeni Parti için 91 vekil imza verdi
Özgür Özel: "Arkadaşlarımız, 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve Yeni Parti’nin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar.
Özgür Özel : "Arkadaşlarımız, 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve Yeni Parti'nin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı