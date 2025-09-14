Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı: Tarihteki yerlerini aldılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik "Yaptıkları işten emin olmayanlar ve AK Parti'ye teslim olanlar tarihteki yerlerini aldılar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Tandoğan'da kitlesel bir miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇATTI

Açıklamalarında gündeme ilişkin birçok konuya değinen Özgür Özel'in gündeminde, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye başkanları da vardı.

Özel konuşmasında "Belediye başkanlarımızı sürekli tehdit edenler... Yıllar önce gelmiş müfettişler, incelemiş, temiz raporlarını vermiş; Ama yıllar sonra bir suçtan suçlu aramak yerine bir kişiyi suçlu ilan edip, ona suç bulmak için didik didik edenler artık siyasete doğrudan müdahale noktasındadır" ifadelerini kullanırken; AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına da tepki gösterdi.

"TARİHTEKİ YERLERİNİ ALDILAR"

CHP Genel Başkanı açıklamasında "Tehditlere direnen kahramanlar olduğu gibi topuklayıp tabanları yağlayanlar da oldu. Yaptıkları işten emin olmayanlar ve AK Parti'ye teslim olanlar tarihteki yerini aldılar" sözlerini sarf etti.