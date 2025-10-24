Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alan Özgür Çelik'e İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.