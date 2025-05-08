Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun (66) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUMRUKLU SALDIRIYLA İLGİLİ ÖZEL'DEN ÇARPICI ÇIKIŞ

Sözcü TV yayınına katılan CHP lideri Özgür Özel, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Saldırının talimatla yapıldığına emin olduğunu söyleyen Özel, olayın sorumlusu olarak emniyet müdür yardımcısını işaret etti.

"ADIM KADAR EMİNİM TALİMATLA YAPILDI"

Özel, şunları söyledi: "Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir.

"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ KUSURU VAR"

Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar.

"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI BİZİM ARACI SOKMAYIP BAŞKA YER GÖSTERİYOR"

Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de bizim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor.

"ORGANİZASYONUN İÇİNDE DEĞİLSE DE SORUMLU"

O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak."