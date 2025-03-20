Özel, Saraçhane'de tehditler savurdu: Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan vali sorumludur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Protestoların ana adresi ise Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından kalabalık Saraçhane'de toplandı.

ÖZEL: BİR DAHA BİBER GAZI GÖRMEYECEĞİM

CHP lideri Özel'in kalabalığa seslenmek için sahneye çıktığı anda ilginç bir olay yaşandı. Kalabalık, polisin biber gazı sıktığını iddia etti. Duruma sinirlenen Özel, tehditler savurdu. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur." dedi.

"VALİ, BİBER GAZI SIKILMAMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ"

Konuşması sık sık kesilen Özel, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Vali Davut Gül'le telefonda görüştüğünü söyledi. Özel, "İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA SOKAKLARDAYIZ"

Özel şunları söyledi: "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır."