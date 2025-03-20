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Özel, Saraçhane'de tehditler savurdu: Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan vali sorumludur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde konuşma yapacağı sırada, kalabalığın, "Polis biber gazı sıkıyor" iddiasına sert tepki gösterdi. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda bir daha biber gazı görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. Hak aramak için sokaklar bizimdir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Protestoların ana adresi ise Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından kalabalık Saraçhane'de toplandı.

ÖZEL: BİR DAHA BİBER GAZI GÖRMEYECEĞİM

CHP lideri Özel'in kalabalığa seslenmek için sahneye çıktığı anda ilginç bir olay yaşandı. Kalabalık, polisin biber gazı sıktığını iddia etti. Duruma sinirlenen Özel, tehditler savurdu. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur." dedi.

"VALİ, BİBER GAZI SIKILMAMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ"

Konuşması sık sık kesilen Özel, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Vali Davut Gül'le telefonda görüştüğünü söyledi. Özel, "İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA SOKAKLARDAYIZ"

Özel şunları söyledi: "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır."

Özel, Saraçhane'de tehditler savurdu: Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan vali sorumludur
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

hadi ordan o RUZ pu cocu gu

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Haber YorumlarıMehmet:

Hırsızlığa sahip çıkan da hırsızdır. O zaman devletin polisine saygısızlık yapmayacaksın izinsiz miting yapmayacaksın keko.

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Haber Yorumlarısafir:

özgür, fitne çıkarmaya toplumsal düzeni bozmaya çalışıyor

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Haber Yorumlarıkerem can:

Benim anlamadığım, ne yapacak gidip dövecek mi!

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Haber YorumlarıHüseyin Bayram:

Böyle bir muhalefet lideri olabilir mi. Üzücü. Polise vur emri verilmeli. Boyle şey olabilir mi. Gelen polis parmak sallıyor hayırdır burası dağ basimi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

CHP nin şansızlığı. Ben bu partinin baskaniyim , ama cumhurbaşkanı olabilecek birisi değilim diyor. Ne olursa olsun adayı beliymiş. Vay be. Parmak sallama siyaseti hepsine bulaşmış. Kolay gelsin.

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Haber YorumlarıBİRİSİ:

BUNLAR KENDİNİ NE ZANNEDİYOR YAPTIKLARINIZ ORTADA DEVLETİN SAVCISI ARAŞTIRMIŞ DELİLLİ BİR ŞEKİLDE SUNUYOR KARAR VERİYOR KABULLENİP ÖZÜR DİLEMEK GEREGİ YAPILSIN BU PARTİMİZE YAKİSMAYAN BİRŞEY DİR DEMEK YERİNE DEVLETİN POLİSİNE KAFA TUTUYOR SEN KİMSİN SİZ KİMSİNİZ KİM OLDUGUNUZ ORTADA.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Devlet adamı der ki,"hukuki süreci avukatlarımız ile takip edeceğiz,suç varsa cezalarını çekecekler"eğer bir de hırsızlıklarını itiraf ederlerse görünen o ki öyle olacak,sen de eczanene geri dönersin özgür'üm.

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Haber YorumlarıGenco:

Sn Özer, Parti Genel Başkanı sokaklarda, meydanlarda tehditler savurmaktansa milletin arkasına sığınmaktansa Partisinin içindeki çürükleri ayıklayıp, Partisini kurtarmaya çalışır… Arkanıza belli bir kitle aldığınızda mevcut yolsuzluklarınızdan paçayı kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz ? Aksine Partinizi batırdıkça batırırsınız… Gözlemci bir vatandaş olarak benden söylemesi. Yine de siz bilirsiniz fakat bunu da iyi bilin ki bu tutumla kaybeden de siz olursunuz…

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Haber YorumlarıAdnan Çakır:

Ülkeyi karıştırmak için fırsat bekleyene devlet cevabını verecektir, kırılması gereken parmak varsa,onuda devlet kıracaktır.

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