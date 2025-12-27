Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik

Özel kreş ve gündüz bakımevi açmak isteyenlerden 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 sayılı Türkiye Deprem Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda rapor istenecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin adı "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" şeklinde değiştirildi.

"Çocuk kulüpleri" ibareleri ve çocuk kulüplerine ilişkin düzenlemeler yönetmelikten çıkarıldı.

Kuruluş açmak isteyenlerden 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 sayılı Türkiye Deprem Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda rapor istenecek. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmeyecek.

Öte yandan, değişiklikle, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde "0-36 aylık" çocuklar için geçerli düzenlemeler "0-24 aylık" çocuklar, "37-66 aylık" çocuklar için geçerli düzenlemeler ise "25-66" aylık çocuklar için geçerli olacak.

Yönetmelikte çocuk kulüplerinin geçiş süreci de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin geçici maddesine göre düzenlendi. Buna göre, özel çocuk kulüpleri bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kurumlarını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun duruma getirerek başvurmaları halinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları dışındaki özel öğretim kurumlarından biri için kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığından kurum açma izni ile iş yeri açma ruhsatı alan kurumların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatına göre verilmiş açılış izin belgesi iptal edilecek.