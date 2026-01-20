Haberler

Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Güncelleme:
Özel jette fotoğrafları çıkan Fatih Keleş'in sevgilisi tutuklu Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Aylık 35 bin TL geliri olduğunu söyleyen Sağlam, cinsel ilişki ve uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen oda için; "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı öne sürülen özel jetle ilgili olarak, eski İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilisi tutuklu Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı.

ÖZEL JETTEKİ YOLCULUĞU ANLATTI

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Ayşe Sağlam, aylık gelirinin 35 bin TL olduğunu söyledi. Sağlam, kendisine gösterilen fotoğraftaki özel jete hem gidiş hem dönüşte bindiğini kabul etti. Uçağın Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Sağlam, Kıbrıs'ta düzenlenecek bir güzellik yarışmasında jüri üyesi olduğu için bu yolculuğu yaptığını ifade etti.

"ARKA ODAYA GİDİP GELDİLER"

Sabah'ta yer alan habere göre; Sağlam, ifadesinde uçakta bulunan arka odaya bazı kişilerin girip çıktığını anlattı. Bu kişilerden birinin tutuklu Rabia Karaca, diğerinin ise firari Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi. Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca, diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında daha önce Rabia Karaca'nın ifadesi de dosyaya girmiş, özel jette uyuşturucu kullanımı ve farklı suç iddiaları gündeme gelmişti. Ayşe Sağlam'ın ifadesiyle birlikte özel jetle ilgili iddialar soruşturmanın merkezinde yer almaya devam ediyor.

500

