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Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde saldırıların hedefi olan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öpmesi dikkat çekti. Olayın yankıları sürerken ziyarete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Özel Harekatçıların sırayla Bahçeli'nin elini öptüğü görülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından polisleri selamlayan Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı. Bahçeli'nin ziyareti sırasında Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz'in, Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle muhalefet kanadında büyük tepki çeken fotoğraf karesinin yankıları sürerken ziyarete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde Özel Harekatçıların sırayla Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüldü.

CHP'DEN "EL ÖPME" GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, o görüntüye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi. Bakan, paylaşımında, "Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz.Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder. Devletin Polisi, askeribir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez,önünde de eğilmez.

"ASKER EL ÖPMEYE BAŞLARSA..."

Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ankara Gölbaşı Devlet Bahçeli Karadeniz 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (25)

Gökhan Gülmez:

helal olsun heryer yiğit

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Umut Bingöl:

Gökhan hocam kaç yaş beyini ile bu yorumu yaptın gerçekten çok merak ettim.

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Sansasyonel Salvo:

Devletin vatandaşlarınin %50 sinin devlete güveni yoktur . Şimdi yazdiğim cümleyi tekrar okuyun , söyleyeceklerim bu kadar .

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CAN Işık:

%90

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Hakan:

Türk askeri el ,ayak öpmez.

yanıt82
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sade vatandaş:

bugün el etek öpenler yarın neleri öpmez

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Gökhan Gülmez:

efendi konuş seni de operler

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milliyetci:

.birisi ülkesini savunuyor. diğerinin savunduğu herhangi bir değer bile yok. eğilmesini gereken birisi varsa o siz değilsiniz. saygılarımla

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Seko:

Yazık bende 25 yıl askerlik yaptım böyle bir şeye şahit olmadım......değil müdür el öpen herkesin istifa ettirilmesi gerekir

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SUNSET null:

herkesin canı ona emanet iken, siyasete yatırım yapmak kabul edilir bir şey değil.

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