Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.

BAŞSAVCILIK YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Yazı sonrası bir açıklama daha yapan başsavcılık ''Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir'' denildi.

ÖZGÜR ÖZEL: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GAZETE İLANI VERMİŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'diploma' soruşturması hakkında açıklama yaptı. Özel, "Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalıyken böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline... Denklik olduğu da belli,bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok, İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş, yüzlerce kişi aynı durumdayken.... O diplomanın iptalinden medet ummak bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını, yürüttüğümüz ön seçimin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir şey. Tayyip Erdoğan'ın rakibinden nasıl korktuğunu, nasıl ekarte etmeye çalıştığını gösteren bir durumdur.

"RAMAZAN'DA ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARIYLA İFTAR VERSİN GÖRELİM"

AK Parti'yi yöneten bir akıl varsa, gerçekten herhalde siyaseten atılacak en yanlış adımı attığını eski yöneticileri takdir ederler. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Bu bunlara döner, Erdoğan'ı vurur. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla'ya büyükşehir başkan adayı yaptığı, onun dışında derste gören yok, amfide gören yok. Okul arkadaşlarıyla bir tane fotoğrafı yok. Hadi varsa sınıf arkadaşlarıyla bir fotoğraf çektirsin görelim. Bu ramazanda üniversite arkadaşlarına bir iftar versin de görelim. Ben bu kadar acemice yürütülen bir siyasetten ülkeyle ilgili endişelerim arttı.

"İPTAL BEKLEMİYORUM"

Özel, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesini beklemediğini belirterek "Var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan edilmiş, 'gelin başvurun bana' demiş. Başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor" dedi.