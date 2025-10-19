Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre salonunda hayatını kaybeden önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı. Kongrede CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tek aday olarak seçime giriyor.

"MANİSA'YI VE TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEĞİZ DEDİK"

CHP Genel Başkanı Özel, kürsüde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu salondan Ferdi'yi il başkanı seçerek çıktık. Bir de bu salondan yılların mücadelesini bir kenarda bırakıp Manisa olarak tek yumruk olarak çıktı. Dedik ki, 'Biz buradan sonra Manisa'yı değiştireceğiz ve Türkiye'yi değiştireceğiz.'

Ferdi benim genç yaşlarımızdan beri birlikte hayal kurduğumuz, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kardeşimiz. Hep beraber o il kongresinde Ferdi il başkanı olduktan sonra, benim genel başkan adaylığım için hep birlikte yollara düştük.Ve o süreçte Manisa'da kim varsa biraz önce salona gelirkenki coşkulu karşılama gibi bizi coşku ile uğurladılar, arkamızda durdular. Türkiye'nin dört bir yerinde, nefeslerinin yettiği yere benimle birlikte koşturdular.

"ORADA 2500 KİŞİ İLE MANİSA VARDI"

Kurultay salonuna girdiğimizde, böyle burada olduğu gibi Arena salonunda bir tur atıyoruz. Bir miktar turladıktan sonra karşına İstanbul delegasyonu var, kalabalık, Özgür Başkan gösterdi dedi ki, "Başkanım işte İstanbul orada" dedi. Hakikaten İstanbul, belki 800 kişi ile salonda büyük bir destek veriyor. Sonra köşeyi döndük. Orada 2500 kişi ile Manisa vardı, siz vardınız. O sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. Özgür Çelik başkana dedi ki, "Aha bu da Manisa abi, nasıl olmuş?" dedi. O gün İl Başkanı olarak Ferdi Başkan ile beraber bana sahip çıktınız ve o günden sonra hep birlikte daha büyük hayallere inanmaya başladık."

'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' AÇIKLAMASI

"O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, söyledim: 'Ekrem Başkanın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' diyorum ki 'Var', 'Kim?' 'Vallahi ben değil, sensin.'

Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan, 'Eyvah ya bugün de başımıza ne gelecek' diye değil. 'Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık' diye kalkmanın zamanıdır."

Özel, konuşmalarını, "Beni seven arkamdan gelsin. İktidara yürümeye, bir devri kapatıp, bir devri açmaya hazır mıyız? Bir devir kapanacak, bir devir açılacak, beni seven, ülkesini seven arkamdan gelsin. Demokratlar kazanacak, Cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk'ü sevenler, bu ülkeyi sevenler kazanacak!" sözleriyle noktaladı.