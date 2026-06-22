Haberler

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Haber Videosunu İzle
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uruguaylı bir taraftar, takımının Yeşil Burun Adaları karşısında 2-1 önde olduğu sırada sevgilisine evlenme teklif etti. Ancak tam o anda gelen beraberlik golü sonrası mücadele 2-2 sona erdi ve o anlar Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçta Uruguaylı bir taraftar sevgilisine evlenme teklif etti.
  • Evlilik teklifi sırasında Yeşil Burun Adaları gol atarak skoru 2-2'ye eşitledi.
  • Maç 2-2 berabere sona erdi.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan karşılaşma yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, tribünde yaşanan ilginç bir olayla da dikkat çekti. Mücadelenin son bölümlerinde Uruguay'ın 2-1 üstünlüğü sürerken Uruguaylı bir taraftar sevgilisine evlenme teklif etmeye karar verdi.

DİZ ÇÖKTÜĞÜ ANDA GOL GELDİ

Tribünde diz çökerek yüzüğü çıkaran taraftar, sevgilisine evlenme teklif etti. Çiftin mutlu anları çevredeki taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alınırken, sahada yaşanan gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi. Tam evlilik teklifinin yapıldığı sırada Yeşil Burun Adaları atağında gol geldi ve skor 2-2'ye eşitlendi.

SEVİNÇ VE ŞAŞKINLIK AYNI ANDA YAŞANDI

Sevgilisinden olumlu yanıt alan Uruguaylı taraftar, aynı saniyelerde takımının galibiyeti kaçırmasıyla karmaşık duygular yaşadı. Tribündeki görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler yaşanan olayı Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından biri olarak yorumladı.

MAÇ 2-2 SONA ERDİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Uruguay ile Yeşil Burun Adaları sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece evlilik teklifinin yapıldığı anlarda gelen gol, Uruguay'ın galibiyetine de engel olmuş oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Jose Mourinho'dan ayrılığa veto

Takımda kalacak mı, gönderilecek mi? Jose Mourinho kararını verdi
Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Özgür Özel'den cenazeye damga vuran çelenk
Paralar TEM'e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı

Deste deste para TEM'e saçıldı, toplamak için birbiriyle yarıştılar
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarı Barcelona'ya döndüler
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz