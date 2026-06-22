Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan karşılaşma yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, tribünde yaşanan ilginç bir olayla da dikkat çekti. Mücadelenin son bölümlerinde Uruguay'ın 2-1 üstünlüğü sürerken Uruguaylı bir taraftar sevgilisine evlenme teklif etmeye karar verdi.

DİZ ÇÖKTÜĞÜ ANDA GOL GELDİ

Tribünde diz çökerek yüzüğü çıkaran taraftar, sevgilisine evlenme teklif etti. Çiftin mutlu anları çevredeki taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alınırken, sahada yaşanan gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi. Tam evlilik teklifinin yapıldığı sırada Yeşil Burun Adaları atağında gol geldi ve skor 2-2'ye eşitlendi.

SEVİNÇ VE ŞAŞKINLIK AYNI ANDA YAŞANDI

Sevgilisinden olumlu yanıt alan Uruguaylı taraftar, aynı saniyelerde takımının galibiyeti kaçırmasıyla karmaşık duygular yaşadı. Tribündeki görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler yaşanan olayı Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından biri olarak yorumladı.

MAÇ 2-2 SONA ERDİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Uruguay ile Yeşil Burun Adaları sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece evlilik teklifinin yapıldığı anlarda gelen gol, Uruguay'ın galibiyetine de engel olmuş oldu.