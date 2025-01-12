Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Özel'den Erdoğan'a "Kılıçdaroğlu" yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

Özel'den Erdoğan'a
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun Esad sevgisinin nedeni farklı" sözlerine sert yanıt verdi. Özel, "Esad-Kemal Bey üzerinden kurduğu mezhep vurgusunun Suriye'den duyulduğunu da bilerek çok tehlikeli bir işe kalkışıyor. Eğer bu konuda bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var ama yeni genel başkanın niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın 2025 yılına yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlediği Korkusuz Kentler Çalıştayı'nda Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR İŞE KALKIŞIYOR"

Siyasetçileri inançlarına ve mezheplerine göre ayırarak siyasete dahil edilmemesi gerektiğin vurgulayan Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun inancını hatırlatarak, onun mezhebini hatırlatarak, onunla Esad üzerinden bir bağ kurarak, Suriye'deki haklı tedirgin Arap Alevilerini yalnızlaştırarak, Allah göstermesin onları hedefe koyarak, çünkü Esad-Kemal Bey üzerinden kurduğu mezhep vurgusunun Suriye'den duyulduğunu da bilerek çok tehlikeli bir işe kalkışıyor." dedi.

"ONU TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE PERİŞAN EDECEĞİM"

Erdoğan'a sert sözlerle yanıt veren Özgür Özel, "Buradan Erdoğan'ın gözünün içine bakarak diyorum ki, sus! Bu konulara, bu hadsizlikle, bu iş bilmezlikle, bu lüzumsuz çıkarcılıkla önünü arkasını düşünmeden sakın girme. Bu vakitten sonra sessizliğini özürden sayacağım. Eğer bu konuda bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
img

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.