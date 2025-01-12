Özel'den Erdoğan'a "Kılıçdaroğlu" yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var ama yeni genel başkanın niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın 2025 yılına yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlediği Korkusuz Kentler Çalıştayı'nda Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR İŞE KALKIŞIYOR"

Siyasetçileri inançlarına ve mezheplerine göre ayırarak siyasete dahil edilmemesi gerektiğin vurgulayan Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun inancını hatırlatarak, onun mezhebini hatırlatarak, onunla Esad üzerinden bir bağ kurarak, Suriye'deki haklı tedirgin Arap Alevilerini yalnızlaştırarak, Allah göstermesin onları hedefe koyarak, çünkü Esad-Kemal Bey üzerinden kurduğu mezhep vurgusunun Suriye'den duyulduğunu da bilerek çok tehlikeli bir işe kalkışıyor." dedi.

"ONU TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE PERİŞAN EDECEĞİM"

Erdoğan'a sert sözlerle yanıt veren Özgür Özel, "Buradan Erdoğan'ın gözünün içine bakarak diyorum ki, sus! Bu konulara, bu hadsizlikle, bu iş bilmezlikle, bu lüzumsuz çıkarcılıkla önünü arkasını düşünmeden sakın girme. Bu vakitten sonra sessizliğini özürden sayacağım. Eğer bu konuda bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim." ifadelerini kullandı.