"Normalleşme" tartışması alevleniyor! Erdoğan kürsüden inmeden yanıt geldi

31 Mart seçimlerinin ardından atılan normalleşme adımları karşılıklı açıklamalar sonrası yerini tartışmaya bırakırken bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, dilini söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani normalleşmesi gereken muhalefettir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN DAKİKALAR SONRA GELEN YANIT

Erdoğan'ın "normalleşme" çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sözlere dakikalar sonra yanıt verdi. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin yorumunu sorduğu Özel, "Normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmeye ihtiyacı var. El sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir. Geçmişte yumruklar sıkılıydı. 31 Mart akşamı milletimiz bize birinci parti olmayı teveccüh ettiğinde ilk açıklamamızda 'Kibre kapılmayacağız, birinci parti olmanın sorumluluklarını yerine getireceğiz' dedik ve ilk bayramda Sayın Erdoğan'ı aradım.

"İTTİFAK ORTAĞININ GÖNLÜNÜ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

İlk ziyareti gerçekleştirdim ve yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Daha önce Anıtkabir'de el sıkışmayan, cenaze törenlerinde ana muhalefet partisi lideriyle selamlaşmayan bir çizgiden bugün geldiğimiz çizgi son derece olumludur. Bu işin bir tarafı ya da sahibi yoktur. Ne benim ne tek başına Sayın Erdoğan'dır. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir.

Bu konuda da Sayın Erdoğan'ı anlıyorum. Kendisinin bazı gazetelerdeki değerlendirmesini okuduk. 'Özgür Bey'in kullandığı ifade bizi incitti' gibi. Oradaki o ifadenin kullanılmasının sebebi Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında normalleşmeden duyduğu rahatsızlık sonucunda Erdoğan'la ittifakı bozup bizim ittifak yapmamızı teklif etmesi üzerine Bahçeli'ye verdiğim bir cevaptı.

Ve o cevabı o günden sonra Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile olan ilişkilerini onarmak için kullanıyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak bu memleketin normalleşmeden anladığı; iktidarıyla, muhalefetiyle, birbiriyle diyalog kurabilen, sorunları konuşabilen, tartışabilen, birbirini ikna etmese de birbirine düşman gözüyle bakmayan ama mücadeleyi de eksik bırakmayan bir anlayışı takdir ediyor millet."