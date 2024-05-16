Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama tepkisi: Anayasa'yı ihlal etmekte kararlısınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Verimli geçen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü atamasına tepki gösterdi. Özel, "Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir" dedi.

DERVİŞOĞLU: DUYARLILIKLARIMIZI VE FARKLILIKLARIMIZI MUHAFAZA EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Dervişoğlu, "Duyarlılıklarımızı ve farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Biz bir başlangıç değil birliktelik arayışındayız. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hemen hemen Türkiye'nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de sarf ettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Siyasi partiler arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Bu inancı da sayın genel başkanın da taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. CHP ile İYİ Parti'nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da diğer siyasi partilerle olduğu gibi CHP ile de sürdüreceğiz."

ÖZEL: MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ

Özel'in açıklamasından başlıklar şu şekilde; "Bu önemli görevde başkana başarılar diliyorum. Biraz önce başkanımızın söylediği gibi kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmıştır. Seçim bölgelerimiz komşudur. Meclis'te mevkidaş olarak grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birinin söylediğini gözünden anlayacak kadar iyi bir zemine taşındı. Birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok sıkıntıyı, krizi yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var. İki genel başkan olarak yollarımızın yeniden kesişmesinden dolayı onur duyuyorum. Grubu bulunan iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi yürüteceğiz. Halkın yararına konularda birlikte olmaya devam edeceğiz. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz."

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI ATAMASI

Özel ayrıca "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir" dedi.