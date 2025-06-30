Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

"19 MART DARBESİ'NDE BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay davasının ertelenmesi sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. X hesabından açıklama yapan Özel "Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi'nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Yarın 20.30'da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane'deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane'ye davet ediyorum.