Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasının 8 Eylül'e ertelenmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel "Bugünkü duruşmanın; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortada" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

"19 MART DARBESİ'NDE BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay davasının ertelenmesi sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. X hesabından açıklama yapan Özel "Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi'nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Yarın 20.30'da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane'deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane'ye davet ediyorum.

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıRevolver:

akp yi bu ayak oyunları kurtaramaz... akp yi 2.inci parti durumuna düşüren emekliletin durumu, enflasyon, adaletsizlik vurgun ve talan düzenidir. bunların hiçbirini düzeltmeden yargı silahşörlerini kullanarak yaptığınız manipülasyonlar size oy kazandırmaz..miyadınız doldu.. millet artık yemiyor...

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BU SAATTEN SONRA CHP İKTİDAR OLSA NE OLUR OLMASADA NE OLUR BEYİN YAPILARI DEĞİŞMEDİKÇE BU PARTİYİ YÖNETENLERDEN BİR CACIK OLMAZ HAAA İLLEDE CACIK YAPALIM DERLERSE ÇENGELKÖYDE CACIK MALZEMESİ BOL HEPSİNE YETECEK KADAR VAR

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Haber Yorumları5g82znc92j:

Bu duruma getirmeseydin Özgür Efendi. Senin Kukla Genel başkan olduğunu bilmeyen mi var Delegelerden para telefon veya iş karşılığı oy aldığını senin Partiden Eski arkadaşların söylüyor ama Sen hep AK PARTİ yi suçluyorsun Sana bir tavsiyem birazda Aynaya bak Kendini gör

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Haber YorumlarıCİHAN:

Ekremi savcılığa şikayet edip içeri attıranlar CHP li,kurultay için şaibe var diyip savcılığa gidenler yine CHP li. Ya nasıl oluyorda buna siyasi operasyon diyebilirsiniz? Zaten iktidar olamayacağın aşikar, belediyelerdeki yolsuzluklar bunun cabası olmuş. Ekrem neden içeride yattığının göstergesi olarak kaç tane itirafçı çıktı. Adam ibb de tarihinin en büyük soygunculuğunu yapmış ve hırsızı savunmak için yine meydanlara çıkıyorsunuz? Yav adam bunları yapmış,milyonlar ortada yok...

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

karar verilmeliydi, lütfü kaybetmeliydi

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