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Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

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Emekli maaşlarının artırılması yönündeki çağrısını yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız" dedi.

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel milyonlarca emeklinin maaş mağduriyetine değindi. Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız" dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, CHP İl Başkanlıklarının "baba ocağı" olduğunu, tapusunun da sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bulunduğunu dile getirdi. "Türkiye ittifakı" söylemini anımsatan Özel, şunları anlattı; "Sadece sosyal demokratlara değil, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle hangi etnisiteden olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevi'sine, Sünni'sine herkese bu babaevinin kapısı açıktır. Türkiye ittifakı, ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır.

"MÜZAKERE DE EDECEĞİZ, MÜCADELE DE EDECEĞİZ"

O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, omuz omuza kol kola çalışacak. Ayrımız yok, gayrımız yok. Hep birlikte bu partinin başarısı için bu ülkenin selameti için çalışacağız. Hiç şüphe yok. Müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz.

"SOKAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ, TAKSİM'İ GERİ ALACAĞIZ"

Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Özel, "Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız" değerlendirmesini yaptı.

"KİM HAK ARIYORSA YANINDA OLACAĞIZ"

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne davet ettiklerini hatırlatarak "Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız" görüşünü aktardı.

"KİBİRLİ DAVRANMAYACAĞIZ"

Kütahya'da hak edilen günlerin yaşanması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özel "Cumhuriyet Halk Partisi kamu görevini ayrımcılıkla yapmayacak. Kesinlikle iktidarın şımarıklığına kapılmayacağız, kibirli davranmayacağız, nasılsak öyle yapacağız. Ama Kütahya'da kimsenin kaybetmediğini, herkesin kazandığını 5 yıl içinde bütün Kütahya'ya göstereceğiz. Bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (9)

dikduran adam:

BİDE KENDİ MAAŞLARINIZI ASGARİ ÜCRETE GETİRSENİZ

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dikduran adam:

ASGARİ ÜCRETE 5000 TL ZAM GELİYORSA SİZDE KENDİ MAAŞLARINIZA 5000 TL ZAM YAPSANIZ NE OLUR ACABA

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Enes Erdoğan:

7 bin sanki yetecek

30
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Habil kökcü:

Asgari ücret, en düşük memur maaşı, emekli maaşı ve millet vekili maaşları aynı olmalı

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Yakup SGZ:

En düşük Emekli maışı 17000 olursa belki bir nefes alınır Kur korumalı nın yerine Emekli ye bakın

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Alper Ünver:

Eksik çıkan eytdende bahsetseydiniz 3600. 5000. mağdurları

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Ergün Uzun:

konuştum demeyle olmaz sonuç nedir

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telepati:

Emeklilikte kademeye takılanlar konuşuldu mu??

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Ferit Aksoy:

Emekli maaşım emekli olduğumda asgari ücretin 1.5 katıydı.Yani şu an emekli maaşımın 26 bin Tl olması gerekirken şu an emekli maaşım 15 bin TL. ADALETİNİZ EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRETE ÇIKARTMAYA MI YETİYOR.

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