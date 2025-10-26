Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İfade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye getirilen İmamoğlu'na destek vermek için toplanan kalabalığa CHP lideri Özgür Özel seslendi. Özel, burada soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU

Özgür Özel soruşturmadaki 3 ana şüpheliden biri olan Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Ben 'İzmir Askerli Casusluk' davasını biliyorum. O günlerde kahraman askerlerin, kişisel namuslarına 'fuhuş', mesleki namuslarına ise 'casus' lekesi sürüyorlardı. Kavala'ya serbest kaldığı gün casus dediler, casusluktan yargılatıp 'beraat' ettirip, o arada başka dava açıp zamanı öldürdüler. Burada yapılan şey de tamamen mevcut davanın çöktüğünü, atılanların iftira olduğunu itiraf eden bir süreçtir.

Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani Necati Özkan ile birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan'ın '2019 seçiminden sonra bir kez gördüm, sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık, gitti. Bir daha görmedim' dediği kişi biraz önce itirafçı olmuş.

'İngiliz ajanıyım ben' demiş itirafçı olarak. Ben, İngiliz istihbaratı ile Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan ve İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de hava yapan kişi değilim. Bunları yapmaya biz değil, AKP'liler alışıktır.

İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum Hüseyin Gün... 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş ve kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış ve daha ilk gün itirafçı olacakmış. Buradan açık açık söylüyoruz, bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç güya 'İstanbul Senin' uygulaması ile toplanan veriler, hepimizin kişisel verileriymiş ve yabancı devletlerin eline geçmiş"

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün hakkında önceden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle soruşturma olduğu ve takipsizlik verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği hususunda söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.