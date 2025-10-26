Haberler

Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'na yönelik "casusluk" soruşturmasındaki 3 ana şüpheliden biri olan Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu belirterek İngiliz istihbaratıyla çalıştığını itiraf ettiğini söyledi. Özel Gün'ün aylar öncesinden gözaltına alındığını belirtirken başsavcılık, FETÖ üyeliği nedeniyle Gün hakkında takipsizlik verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla soruşturma yürütüyor.
  • CHP lideri Özgür Özel, soruşturmadaki şüpheli Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu ve 'İngiliz ajanıyım' dediğini açıkladı.
  • Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da tutuklanmış, Ankara Sincan'a götürülmüş ve aylarca orada tutulmuş.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Gün hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik verildiği iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İfade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye getirilen İmamoğlu'na destek vermek için toplanan kalabalığa CHP lideri Özgür Özel seslendi. Özel, burada soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU

Özgür Özel soruşturmadaki 3 ana şüpheliden biri olan Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Ben 'İzmir Askerli Casusluk' davasını biliyorum. O günlerde kahraman askerlerin, kişisel namuslarına 'fuhuş', mesleki namuslarına ise 'casus' lekesi sürüyorlardı. Kavala'ya serbest kaldığı gün casus dediler, casusluktan yargılatıp 'beraat' ettirip, o arada başka dava açıp zamanı öldürdüler. Burada yapılan şey de tamamen mevcut davanın çöktüğünü, atılanların iftira olduğunu itiraf eden bir süreçtir.

Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani Necati Özkan ile birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan'ın '2019 seçiminden sonra bir kez gördüm, sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık, gitti. Bir daha görmedim' dediği kişi biraz önce itirafçı olmuş.

'İngiliz ajanıyım ben' demiş itirafçı olarak. Ben, İngiliz istihbaratı ile Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan ve İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de hava yapan kişi değilim. Bunları yapmaya biz değil, AKP'liler alışıktır.

İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum Hüseyin Gün... 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş ve kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış ve daha ilk gün itirafçı olacakmış. Buradan açık açık söylüyoruz, bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç güya 'İstanbul Senin' uygulaması ile toplanan veriler, hepimizin kişisel verileriymiş ve yabancı devletlerin eline geçmiş"

Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün hakkında önceden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle soruşturma olduğu ve takipsizlik verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği hususunda söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürk:

E hani bunlar masumdu birde adliye önunde o kadar insanı topladılar yazık o insanlara ajan pislikler

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Diğeri de itrail ajanı birisi 1928 de İslam dinini anayasadan kaldırdı diğeri de nüfus cüzdanlarından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Kamal de İngiliz ajanı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.