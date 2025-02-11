CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın vefatının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde konuştu. Özel, Baykal'a mezarı başında iki yıl içinde CHP'nin iktidar olacağına dair söz verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal vefatının ikinci yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene, CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"İKTİDAR OLACAĞIZ" DİYE SÖZ VERDİ

Törende konuşan Özgür Özel, siyasete Baykal'dan gelen bir telefonla girdiğini belirterek "Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün, partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın inancıyla huzurundayız" dedi.

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

SÜRE BİLE VERDİ: 2 YIL İÇİNDE OLACAK

Sözlerinin devamında iki yıl içinde iktidar olup Deniz Baykal'ın mezarını tekrar ziyaret edeceğini belirten Özel, "Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. CHP iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım Anayasa'ya rağmen 'arkasından dolanıp talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize, çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer" şeklinde konuştu.

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız

ECEVİT'İ DE UNUTMADI

Törende, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Ardından Özel tarafından eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrine de karanfil bırakıldı.

Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

2 yıl içinde tarih olacaksınız boyalı özgür :)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karakus:

İktidara ekonomi açısından kızgınız ama bunlardan da bir halt olmaz.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.