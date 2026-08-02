Özdemir’den ’çerçeve yasa’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, çerçeve yasa ile ilgili olarak, "Bütün kadrolarımızla birlikte mecliste üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere mesaimizi sürdüreceğiz" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın ilçe kongresine katıldı. Burada gündeme ilişkin konuşan Özdemir, Türkiye'nin küresel bir süper güç olma hedefine emin adımlarla devam ettiğini kaydederek, "Gerek İran ve Hürmüz Boğazı eksenli yaşanan gelişmeler gerekse yakın coğrafyamızda vuku bulan diğer hadiseler; Türkiye'nin lider bir ülke olduğu gerçeğinin yanına, bir de aynı zamanda enerjide, diplomaside ve ulaştırmayla beraber pek çok sahada da Türkiye'nin merkez ülke konumuna da eriştiği gerçeğini hem bizim, hem de dünya kamuoyunun karşısına getiriyor. Bölgesinde lider bir ülke gerçeğinden hareketle, merkezi konuma erişmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Allah'ın izniyle, milliyetçi ülkücü hareketin de hedefleri arasında yer alan, küresel bir süper güç olma hedefine doğru emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizim açımızdan, Türk dünyasıyla bütünleşmenin yanında, İslam alemiyle bütünleşme ve İslam aleminin huzurunun sağlanması noktasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine düşen yapması gerekenler ve aynı zamanda bu gereklilikler içerisinde ortaya koyabileceği yüksek bazı potansiyeller var. Bugün dünyada 10'un üzerinde ülkede askeri üssümüz bulunuyorsa; bunun yanı sıra aynı anda hem Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Basra ve Hint Okyanusu gibi çok geniş bir sahada donanmamız bayrak açmışsa; Afrika'nın en güneyinden tutup Avrupa'nın en kuzey sahasına varıncaya kadar, Orta Asya'nın içine kadar, Akdeniz'in en batısındaki güzergaha kadar uzanan alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etkinlik ve faaliyeti artmışsa; demek ki bu çalışma ve çabalar, cihan hakimiyeti mefkuremiz için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı kapsamındaki çalışmalarımızla beraber hangi noktaya götürmek istediğimiz ve bu istikamette hangi düzeyde ilerlediğimiz gerçeğini karşımıza getiriyor. Allah çıkmış olduğumuz bu yolda bizi utandırmasın. Liderimizin sergilemiş olduğu kararlı, erdemli ve bilge duruş, hemen her meselede Türkiye'nin yolunu açarken, Türkiye'ye yeni ufuklar çizerken, yeni ufuklara Türkiye'yi götürürken, inşallah 21. yüzyılda ülkemizin çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha ileri bir aşamaya, seviyeye ulaşacağını da bizler hep beraber göreceğiz. Bunun inancını taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çerçeve yasa için bütün kadrolarımızla birlikte mecliste üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere mesaimizi sürdüreceğiz"

Terörsüz Türkiye sürecine ve çerçeve yasaya değinen İsmail Özdemir, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber, kendi istikrarını tesis etmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında, aynı zamanda aziz milletimizin huzurunun tesisi, iç cephemizin tahkim edilip sağlamlaştırılması ve barış ikliminin de Türkiye açısından ne derecede önemli olduğu gerçeği malum. Terörsüz Türkiye'nin vasat bulmasıyla beraber Türkiye, sadece kendi iç cephesini tahkim ederek huzur iklimini, milli birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmeyi başarmayacak; aynı zamanda bölgesinde ve dünyanın geri kalanında da terör gündeminin ortadan kalkması suretiyle hem kendi imkanlarını geliştirme fırsatı bulacak hem de küresel barış ve istikrara erişme anlamında da önemli ve başat ülkelerden birisi olduğu gerçeğini tüm taraflara kabul ettirecek. Bu kapsamda, bu hafta içerisinde meclise bir çerçeve yasa gelecek. Bu çerçeve yasanın bütün siyasi partiler tarafından desteklenmesinin öneminin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi, liderimiz Devlet Bahçeli ile beraber, bütün kadrolarıyla birlikte mecliste üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere mesaisini sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı