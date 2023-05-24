Özdağ-Kılıçdaroğlu açıklaması öncesi hareketli dakikalar! K24 muhabirini kovdular

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın basın açıklamasını takip etmek isteyen K24 muhabiri, Zafer Partili bir görevli tarafından bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle engellendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçen Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik." dedi.

KÜRSÜYE BİLE YAKLAŞTIRMADILAR

Toplantı öncesinde ise hareketli dakikalar yaşandı. Gazeteciler Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nu beklerken, Zafer Partili görevliler K24 muhabirinin kürsüye mikrofon koymasını engelledi. Olanlara anlam veremeyen muhabir, "Biz işimizi yapıyoruz tamam mı?" diye seslenerek kameramanıyla birlikte alandan ayrıldı.