Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek ilan etmesinin ardından Yeşil Sol Parti ve HDP toplanıyor: Tavrımızı açıklayacağız

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Yeşil Sol Parti ve HDP ise son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Yapılan açıklamada, "Ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaparken iki parti arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ve seçimde kendisine destek veren partilerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından yapılan duyuruda, "Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." ifadeleri yer aldı.