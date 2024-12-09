Özdağ'dan "Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

Suriye'de Şam yönetiminin düşmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'deki sığınmacılar da yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladılar. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler sığınmacılarla ilgili sert söylemleriyle adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.

SURİYELİLERİN HESABINI TUTACAKLAR

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Zafer Partisi bundan sonra ne yapacak?" sorusuna da yanıt verdi. "PKK/YPG terör örgütü Suriye'de altın vuruşu yapmaya hazırlanıyor" diyen Özdağ, "Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz bahanesi ortadan kalktığını ifade eden Özdağ, "Esad gitti. Zafer Partisi ne yapacak diyorlar? Zafer Partisi sizin yollamadığınız, yollamaya niyetinizin olmadığı Suriyelileri yollayacak. Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak. Göreceksiniz şimdi şöyle söyleyecekler; 'Tabi gidecekler ama gönüllü olanlar gidecek. Zaten biz öyle söylemiştik' diyecekler. Biz öyle söylememiştik. Biz ne demiştik; 'Gerekirse zorla ve hepsi gidecek.' Sözümüzün arkasındayız. Şimdi diyecekler ki, 'Durun, yeni bir Suriye Rejimi kurulsun, tam istikrar sağlansın ondan sonra dönerler. PKK-YPG bölgesinden gelenleri istemiyorlar, onları yollayamayız' diyecekler. Bakın bunların hepsini yaşayacağız" şeklinde konuştu.