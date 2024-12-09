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Özdağ'dan "Suriyeliler dönüyor, bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

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Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi bundan sonra ne yapacak?" sorusuna "Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak" yanıtını verdi.

Suriye'de Şam yönetiminin düşmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Türkiye'deki sığınmacılar da yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladılar. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler sığınmacılarla ilgili sert söylemleriyle adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.

SURİYELİLERİN HESABINI TUTACAKLAR

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Zafer Partisi bundan sonra ne yapacak?" sorusuna da yanıt verdi. "PKK/YPG terör örgütü Suriye'de altın vuruşu yapmaya hazırlanıyor" diyen Özdağ, "Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz bahanesi ortadan kalktığını ifade eden Özdağ, "Esad gitti. Zafer Partisi ne yapacak diyorlar? Zafer Partisi sizin yollamadığınız, yollamaya niyetinizin olmadığı Suriyelileri yollayacak. Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak. Göreceksiniz şimdi şöyle söyleyecekler; 'Tabi gidecekler ama gönüllü olanlar gidecek. Zaten biz öyle söylemiştik' diyecekler. Biz öyle söylememiştik. Biz ne demiştik; 'Gerekirse zorla ve hepsi gidecek.' Sözümüzün arkasındayız. Şimdi diyecekler ki, 'Durun, yeni bir Suriye Rejimi kurulsun, tam istikrar sağlansın ondan sonra dönerler. PKK-YPG bölgesinden gelenleri istemiyorlar, onları yollayamayız' diyecekler. Bakın bunların hepsini yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Özdağ'dan
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

işinüz gücünüz boş şeyler. Gidin de memleket adına bir proje üretin.

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Haber YorumlarıMuratsa:

GERCEK VATAN SEVERRRR.BU ADAMDAN BASKA BU NAMUSUZLARDAN BAHSEDEN YOKKKK

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Haber YorumlarıAlkurt:

Ümit Hoca bir tanedir

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Haber YorumlarıDumlu :

Hele adamdaki sorumsuzluğa bak gidip gelenleri sayacakmış sorsan koca prof ama bir sinek kadar aklı yok

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Haber Yorumlarıufo:

zafer partisi herhalde bundan sonra kapanır

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Şu canlının veya varlığın tek siyasi malzemesi şu gariban Suriyeliler di şimdi ne yapacak acaba çok merak ediyorum

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