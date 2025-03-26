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Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

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Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İmamoğlu protestolarına sahne olan Saraçhane'de kendisine çok benzeyen bir vatandaşın görüntüsünü paylaşarak "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderilirken karara yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Dün akşam Saraçhane'de çekilen bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü kısa sürede viral oldu.

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

"TANIMAZLAR ZANNETMİŞTİM, TANIMIŞLAR"

Elden ele dolaşan fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ ise, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar" ifadelerini kullandı.

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm

Özdağ'dan olay Saraçhane paylaşımı: Çıktım, katıldım ve döndüm
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hayal görüyor artık zavallı. durumu tedavi gerektiriyor.

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Haber YorumlarıGürsel:

Böyle zavallılarından bu memleket ne bekliyor hepinizin takdirine sunuyorum.

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Haber YorumlarıQuantum:

Kendisine dişli rakip gördüklerini içeri atarak bastırmaya çalışan bi yönetim. TEHLİKEDEYİZ

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Fırıldak abd ajanı herkesi kendi gibi sanıyor

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Haber YorumlarıYasin Pala:

Buna inanacak bir kitle ile birlikte yaşamak

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Bu boş muhabbetleri biraksan artık lakayıtlığı gevşekliği bıraksan ne iyi olacak.bak ülke ekonomi ne durumda yıllardır koltuğu bırakmayan bir iktidar.insanlarda gelecek korkusu sense çıksan ne olacak çıkmasan ne olacak faydan yok faydan...seçim zamanı o çakma Sinan oganla gülücükler dagittiginiz fotoğrafını unutmadık

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Haber YorumlarıVatansever:

Sevgili Quantum, ismin gibi belirsiz konuşuyorsun. O kim ki? Erdoğan’a küfretmek marifet mi? Ne fikir üretmiş, ülkeye ne hizmet etmiş? Böyle konuşarak ülkesine zarar verenler, Avrupa’da çok daha önce yargılanıp hapse atılırdı ve uzun süre çıkamazlardı. Kargaşa çıkaran ve ülkeyi kötüleyen söylemler, ifade özgürlüğü değildir.

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Haber YorumlarıXeyati 2:

kendini cinler aleminde sanıyor.

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Umit Özdag bey dalga geciyor?? buna inananlarda varsa sorun..

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Haber Yorumlarıkarakus58:

paylaşımı da hayal

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