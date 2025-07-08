Özbudun: Karma Komisyon Başkanı Tezkere Hazırlama Yetkisine Sahip Değil

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun, "Karma Komisyon Başkanı'nın tezkere hazırlamak gibi bir yetkisi yoktur. Karma Komisyon Başkanı'nın dokunulmazlıkları kaldırmak gibi de bir yetkisi yoktur. Dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı, Meclis iç tüzüğünün 131. maddesi ve devamı maddeleriyle düzenlenmiştir. Buna göre Karma Komisyon Başkanı bir hazırlık komisyonu oluşturur" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özbudun, CHP üst düzey yöneticilerinin kamuoyunu bilerek ve isteyerek yanlış bilgilendirdiğini söyleyerek, "3 Temmuz 2025 Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır imzasıyla Anayasa Komisyonunuza bir dilekçe intikal etti. Dilekçenin başlığı karma komisyona hitaben yazılmıştır. Bildiğiniz gibi karma komisyon Meclis iç süzüğümüzün 131. maddesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuruluruz ve bu komisyonun yani karma komisyonun Başkanı Anayasa Komisyonu Başkanıdır. Dolayısıyla bu iletilen dilekçeye cevap verme yetkisi ve görevi de Anayasa Komisyonu Başkanı olarak şahsıma aittir" ifadelerini kullandı.

Özbudun, şöyle konuştu:

"Peki neydi Sayın Ali Mahir Başarır'ın 3 Temmuz tarihli dilekçesinin içeriği. Dilekçesinde Sayın Başarır 28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hakkında kaç adet tezkere olduğunu ve bu tezkerelerin konularının ne olduğunu öğrenmek istediklerini beyan etmişlerdi. Dolayısıyla gene Anayasamızın ilgili kuralları gereğince yani dilekçe hakkını ve bilgi edinme hakkını düzenleyen 74. maddesi gereğince benim duraksamadan kendilerine bilgi vermem, dilekçelerine cevap yazmam gerekiyordu. Tabii ki benim yerimde başka biri olsaydı dilekçeyi bekletebilirdi. Uzun süre sümen altında tutabilirdi. Daha sonra keyfi istediğinde de cevap verebilirdi. Ama ben bir Anayasa hukukçusuyum. Her zaman için Anayasa'nın üstünlüğünü dikkate alan tutup ve davranışlar sergileyen bir insanım. Dolayısıyla derhal dilekçeyle ilgili komisyonumuzun yasama uzmanlarından bilgi talep ettim. Kendileri çok titiz bir çalışma yaptılar. Bir dosya hazırladılar. ve aynı zamanda onlara şunu sordum. Bugüne kadar komisyonumuzun bu tür dilekçelerle ilgili yerleşik tutumu nedir diye sorduk. Cevap verilmesi yönünde yerleşiklik kural uygulama olduğunu ifade ettiler. Sonuç olarak aynı gün bu dosyayı imzalamak suretiyle usulüne uygun bir biçimde Sayın Ali Mahir Başarır'a itikal ettirdim."

Özbudun, Başarır ve arkadaşlarının 61 CHP milletvekili hakkında tezkere hazırladığını iddia ettiklerini belirterek, "Onların dokunulmazlıklarını kaldırmaya niyet ettiğim şeklinde haber yaptırdılar. Sosyal medya mecralarını ayağa kaldırdılar. Bir linç kampanyası gerçekleştirdiler. Şahsıma yönelik çok ciddi hakaret yağmurunun gerçekleşmesine vesile oldular. Karma Komisyon Başkanı'nın tezkere hazırlamak gibi bir yetkisi yoktur. Karma Komisyon Başkanı'nın dokunulmazlıkları kaldırmak gibi de bir yetkisi yoktur. Dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı, Meclis iç düdüğünün 131. maddesi ve devamı maddeleriyle düzenlenmiştir. Buna göre Karma Komisyon Başkanı bir hazırlık komisyonu oluşturur. Komisyon Başkanı o komisyona tüzük gereği bir ay süre tanınır. Bir ay süre içinde hazırlık komisyonu bir rapor hazırlar, rapor Genel Kurula sevk edilir, Genel Kurul da oya sunulur ve oradaki oylamanın neticesine göre dokunulmazlıklar kaldırılır veya kaldırılmaz. Dolayısıyla hakkında yürüttükleri bu iftira ve yalan dolan kampanyasıyla bir mağduriyet değiştirmeye böylece halk nezdinde itibar kazanmaya çalışıyorlar" dedi.

Komisyon Başkanı olarak dokunulmazlık fezlekelerinin dönem sonuna bırakılmasına ilişkin soruya Özbudun, "Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonuç olarak bunların dönem sonuna bırakılması yönündeki teamülün devam etmesinden yana benim kişisel görüşüm. Ama bu konuda karma komisyon karar verecek. Ben o komisyonun başkanıyım. Başkan olarak da benim bir oyum var. Dolayısıyla kendi tercihim evet dönem sonuna kalması yönünde. Ama gidişatı ne şekilde cereyan edeceğini ben şu anda bilemem" diye konuştu. - ANKARA