Haberler

Özbekistan'dan itidal çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki çatışan taraflara itidal çağrısı yaparak, tırmanan duruma ilişkin endişelerini dile getirdi. Krizin çözümünde uluslararası hukuk ve diyalog vurgulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da çatışan tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, öngörülemez sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir tırmanışa neden olabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Bakanlıktan, İran'a yönelik saldırıların ardından tırmanan Ortadoğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede durumun keskin tırmanmasından derin endişe duydukları belirtilerek, "Tüm tarafları itidal göstermeye ve sadece askeri ve siyasi alanda değil aynı zamanda insani açıdan da öngörülemez sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir tırmanışa neden olabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Krizin uluslararası hukuk, siyasi ve diplomatik yollarla ve karşılıklı kabul edilebilir diyalog temelinde çözülmelidir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini destekledikleri ve durumun bir an önce normalleşmesini umut ettikleri kaydedildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları