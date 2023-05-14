Öz, oyunu kullandı

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, oyunu sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası İlk ve Orta Okulunda 1312 nolu sandıkta kullandı.

Sandık görevlileri ile selamlaşan Öz, oy verme işleminin ardından kısa bir açıklama yaptı. Seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni eden Öz; "Bugün halkımızın iradesi sandıkta tecelli edecek. Yoğun bir seçim süreci geçirdik. Bugün söz millette. Süreç boyunca seçime katılan her parti projelerini, vaatlerini, yapılanları anlattı. Artık vatandaşın not verme günü. Vatandaşlarımız en tabii hakları olarak, demokrasinin en temel işlemi ile tercihlerini yapıyor. Seçime katılımın çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu demokrasi için çok kıymetli bir durum. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM