"Oyumuz yüzde 25 civarında" diyordu! İşte Ahmet Özal'ın cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı imza sayısı

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerden biri olan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, saat 11.30 itibariyle 29 imza sayısına ulaşabildi. Hatırlanacağı üzere Özal, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

İLK SIRADA MUHARREM İNCE VAR

YSK'nin sitesinde saat 11.30 itibarıyla adayların topladıkları imza sayısına bakıldığında ilk sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce var. İnce'yi Fatih Erbakan ve Sinan Oğan takip ediyor.

AHMET ÖZAL 29 İMZA TOPLAYABİLDİ

Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 29 imza sayısına ulaşabildi.