Oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım: Sandıkların başından ayrılmayın

Seçim sonuçları merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yönündeki sözlerine gönderme yapan Erdoğan, "Oy sayımı halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdiye kadar sandıkların yüzde 80'i açıldı.

"SAYIM DEVAM EDERKEN SONUÇ AÇIKLAMAK MİLLİ İRADE GASPIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"SANDIKLARIN BAŞINDAN AYRILMAYIN"

Erdoğan'ın paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."