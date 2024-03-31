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Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

SINIF KAPILARINDA UZUN SIRALAR OLUŞTU

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (9)

Goethegitme:

Akp en başta kolayca

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izzet Ulas:

Sanane.Benim oyumu eşim dahi bilmez. Oy namustur. Söylenmez.

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Abdullah KARAMAN:

gizli saklı birşey yok. açık açık DEM PARTİ

yanıt24
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Fuat Marik:

Reis ten başkası yalan

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Ufuk turan:

Ak parti en başta çok basit işlem 8 de gittim

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Damla Sengul:

sabah 8 de hallettik işimizi.

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Serkan Türkeş:

İyiki de erkeden gittim oruçlu oruçlu yoksa beklerdim bu yoğunlukta orda 39 aday var zarflar çok uzun katlamasi da çaba zaten

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berk can:

kime verdin

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Güray Dilli :

Kır at da yok ki böğrüne basalım...

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