Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

SINIF KAPILARINDA UZUN SIRALAR OLUŞTU

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu.

BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.