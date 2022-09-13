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Osmanlı'ya yönelik sözleriyle gündem olan Tunç Soyer'e bir tepki de Akşener'den: Gerek yoktu

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik "Gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." ifadelerine tepki gösterdi. Bu sabah canlı yayına katılan Akşener, "Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne yönelik ifadeler kullanmıştı.

Soyer'in sarf ettiği "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" sözleri büyük tepki çekti.

Bu sabah FOX TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Soyer'in açıklamalarını da değerlendirdi. Akşener, "Atatürk'ün 'Olabilirler' sözlerini hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün isim vermeden Soyer'i eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" sözlerine yer verdi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meral Akşener Tunç Soyer İYİ Parti Fox Tv Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

mahalle sakini:

1 doğrunun yanına 10 yanlış ekleyerek söylenen sözün kıymeti ehemmiyeti yoktur.

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Omer Guran:

Müslüman karşıtı cenah

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ALİCAN:

Meral Akşener CHP li Belediye başkanının Osmanlıya hakaret içeren konuşmasına fikren karşı çıkmıyor seçime az bir süre kala böyle şeyleri konuşmasına gerek yoktu diyor. Yani başkanlık seçimini kazandıktan sonra başkan istediği hakareti yapabilir demek istiyor.

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