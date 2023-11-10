Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Malatya'da birtakım ziyaret ve temaslarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Siyaset yapmayı bırakıp milletin yaralarını sarın" dedi.

Birtakım ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat burada deprem bölgelerini gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da Ocak Partisi teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklama yapan Canpolat, "Filistin'de yıkım varsa yüreğimiz kan ağlıyor. Acılarımız bir bizim; Hatay'daki, Malatya'daki yıkım da bir. Bu anlamda Malatya'da gözle görülür düzeyde yıkım var. Depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen, devletimizin hangi düzeyde özverili bir şekilde çalıştığını gururlana gururlana seyrediyoruz. 9 ay geçmesine rağmen devletin idaresindeki tüm mekanizmaların canhıraş bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Özellikle siyasi partilerin de sınıfta kaldığını görüyoruz. Bugün siyaset zamanı değil; bugün milletin acılarını sarma zamanı, bırakın siyaseti. Şu milletin yaralarını sarın. Şu parti, bu parti deme zamanı değil arkadaşlar. Her zorlukta bir olmuş, hırsı can yapmış, yeri gelmiş Çanakkale Savaşı'nda ve her zor dönemlerde milletimiz ile bir ve bütün bir şekilde zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Filistin'de bir yara varsa; o yara da bizimdir. Malatya'daki yaraları saralım; Filistin'e de koşalım, Doğu Türkistan'a da gidelim, Karabağ'a da yetişelim, Kıbrıs'a da yönelelim ve Cumhuriyet'in değerlerine hep beraber sahip çıkalım" şeklinde konuştu. - ANKARA