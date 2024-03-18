Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ziyaret ettiği Vali Çiftçi'ye Osmanlı Ocakları'nın yurt genelinde yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Canpolat, Erzurum'un her alanda gelişen ve kendini yenileyen önemli bir il olduğunu kaydederek, Vali Çiftçi'ye görevinde başarılar diledi. Canpolat, misafirperverliklerinden dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, Osmanlı Armalı Osmanlı Ocakları plaketi hediye etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Genel Başkan Canpolat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından heyet valilik binasından ayrıldı. - ERZURUM