Osmanlı Ocakları Erzurum'da dünya Müslümanları için yürüdü

Osmanlı Ocakları Erzurum Gençlik Kolları, "Dünya Müslümanlar Yürüyüşü ve Miting" programı düzenledi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, programda yaptığı konuşmada "Kudüs sahipsiz değildir. Türk milletinin canı ağzındadır. Devletimizin Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Saray Bosna Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne kadar Filistin-Kudüs-Doğu Türkistan zulmüne dur demek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Düzenlenen "Dünya Müslümanları Yürüyüşü ve Mitingi"nde bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kudüs'te bir vahşet varken Erzurum'da eylem yapan, bunu dile getiren, bunu ifade eden diğer siyasi parti mensuplarına, diğer sivil toplum örgütlerine, kalbi Filistin için atan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

"Çanakkale'de yanımızda oldular"

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Filistin ve Gazze'de gelişen vahşete insani anlamda hiç kimsenin sessiz kalamayacağını ifade ederek, "Çanakkale'deki savaşımıza asker gönderen Kudüs, biz de seni unutmadık. Senin için ölenler şehittir, seninle beraberiz. Kudüs, Erzurum'dan ilan ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden kalbi insanlık için atan her insanın, her din mensubunun, feryadı sensin, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin. Kudüs'te yaşanan bu insanlık dışı olayı kınıyoruz. Namus sahibi olan herkesi vicdan sahibi olan herkesi Kudüs için ayağa kalkıp bağırmaya, feryat etmeye, daha sonrasında da eyleme davet ediyoruz. Kudüs'te yaşanan sıradan bir savaş değil. Çünkü karşımızda sıradan bir devlet yok. Terörist bir devlet var" dedi.

"Başkalarına fırsat verilmiş olur"

İsrail'in çocukları, hastaneleri vuracak kadar da alçaldığını belirten Başkan Canpolat, "Karşımızda bir ülke olsa onun bir ordusu olsa, o ordunun yaşlılara, kadınlara, çocuklara nasıl davranacağını bilir. Terörist bir devlet, Filistin halkının topraklarını işgal eden, onların canını, malını, ırzını, namusunu çocuklarını düşünür mü? Eğer bu terörist devlete fırsat verilirse diğer terörist örgütlerine de bir yerde gün doğacak. Tüm terör örgütlerine, bölücü unsurların tamamına karşı yek vücut olacağız. Türk'ü Arap'ı, Alevisi, Sünnisi bir ocak çatısı altında yeryüzüne insanlığa düşmanlık eden, hangi terör mensubu Filistin'e bomba yağdıran, Türkiye'ye mermi sıkan, hangi terör örgütleri varsa bunların tamamına vücut alıp birlikte mücadele etmemiz lazım. Ülkemizde çeşitli siyasi partilerin yapmış olduğu açıklamalar bizleri hayli tedirgin etmiş ve üzmüştür. Bu gün dünyanın başına bela olan İsrail terör örgütüyle ilgili de buradan ifade etmek isterim ki, bugün yaptığımız Erzurum'daki son mitingimiz. Biz ülke genelinde mitingler programlar düzenledik. Bundan sonra miting düzenlemek yok. İçişleri Bakanlığımızdan böyle bir müsaade istedik. İzin gelirse artık oraya gidip orada yaralananlara yardım eli uzatacağız. İnsani yardım yapmak için Kudüs'e gideceğiz. Devlet yetkililerimizden de isteğimiz şudur. Artık söyleyecek sözler bitmiştir. Milletin sabrı kalmamıştır. Daha ne kadar çocuk ölmesi gerekir? Kudüs'e sahip çıkmak lazım" şeklinde konuştu. - ERZURUM