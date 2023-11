Osmaniye'de Üniversiteli Öğrenciler Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

OSMANİYE'de üniversiteli öğrenciler tarafından, Filistin'e destek, İsrail'e tepki yürüyüşü düzenlendi.

Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrenci topluluklarından ÜNİAK ve Osmanlı Medeniyeti Kulübü tarafından, üniversite kampüsü içerisinde Gençlik Ofisi önünden başlayıp kütüphane önünde sona eren yürüyüş gerçekleştirildi. Öğrencilerin destek yürüyüşüne, öğretim görevlileri de katıldı. Üniversiteli gençler, Filistin bayrakları ve 'Su yok, elektrik yok vicdan yok', 'Sessiz kalma, soykırıma ortak olma', 'Müslüman zulme boyun eğmez' ve 'Özgür Filistin' gibi yazılı pankartlar taşıyıp, Filistin'e destek mesajları verdi.

'İSRAİL TARİHE ADINI BİR KEZ DAHA KARA LEKE İLE YAZDIRMIŞTIR'

OKÜ Akil Gençler Kulüp Başkanı Abdulsamet Demez, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, '1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tutulduğu orantısız gücü savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe adını bir kez daha kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'de yaşlı, kadın ve çocuk her bir sivilin gıda dahil temel ihtiyaçları edilmeleri bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında sözde insan hakları savunucuları suspus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. 41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde, 2 milyon insanın yaşadığı İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte, Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanımıyor ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugünse gerek yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün de burada üniversitenin gençleri olarak Gazze'de soykırıma dur de, Gazze'deki vahşete dur de, bugün Gazze'de zulme dur de, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de, İsrail'e dur de diyerek ısrarla haykırıyoruz ve İsrail'e dur de diyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısında ve her zaman karşısında olmaya devam edecektir" dedi. (DHA)