Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala: Protestoları ben organize etmedim

Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, mahkeme kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararla ilgili açıklamalarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

"KARAR, SİYASİ BASKI ALTINDA ALINMIŞTIR"

Gezi davası kararıyla ilgili konuşan Osman Kavala, "25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır." dedi.

"DAVA, YARGININ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"