Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Gabon'daki Darbeyi Kınadı

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Gabon'daki darbeyi şiddetle kınayarak Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu. ECCAS liderleri, durumu izlemek ve krize barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklemek üzere uzmanlar komitesi oluşturulmasına karar verdi.

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Gabon'daki darbeyi şiddetle kınarken, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre ECCAS'a üye ülkeler, Gabon'daki darbe nedeniyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Gabon'daki darbenin şiddetle kınandığı ve Cumhurbaşkanı Bongo'nun güvenliğinin garanti altına alınması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Gabon'daki durumu izlemek ve krize barışçıl bir çözüm bulma çabalarını nasıl destekleyecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere uzmanlar komitesi oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

ECCAS liderleri, söz konusu uzmanlar komitesinin tavsiyelerini görüşmek üzere 4 Eylül'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Brazzaville kentinde bir araya gelme kararı aldı.

Ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera da ECCAS ve Gabonlu taraflar arasında arabuluculuk faaliyeti yapmakla görevlendirildi.

Merkezi Gabon'un başkenti Librevil'de bulunan ECCAS, 1983'te kuruldu.

ECCAS üyeleri arasında Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Gabon, ve Ruanda bulunuyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.