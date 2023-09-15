Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclis Üyesi Örsan Eymen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan olağan kurulda CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Parti Meclis Üyesi Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı.

"Ne yazık ki mevcut yönetim oy oranında artış sağlayamamıştır"

Öymen, mevcut yönetimin 13 yılda 12 seçim kaybettiğini ifade ederek, "5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 referandum ve 2 belediye seçimi. Belediye seçimlerinden birisinde İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya gibi şehirlerin kazanılması göreceli bir başarıdır ama Türkiye çapında kaybedilmiş bir seçimdir. İkinci tespit, CHP'nin oyu yüzde 22 ile 26 bandı arasında takılmıştır. Partimiz uzun yıllardır oylarını artıramamaktadır. Üçüncü tespit yüzde 48 alınan oy elbette önemli, değersiz değil fakat daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin gösterdikleri cumhurbaşkanı adaylarının aldığı toplam oy ile aynı. Daha öncede muhalefet partilerinin gösterdikleri adaylar vardı, onların oylarını topladığın zaman o da yüzde 48 ediyor. Tek adaylı girmiş olması önemli bir gelişme ama ne yazık ki mevcut yönetim oy oranında artış sağlayamamıştır" diye konuştu.

"Demokratik bir ülkede bir genel başkan, bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder veya yeniden aday olmayacağını açıklar"

CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda 31 Mart Yerel Seçimlerinde de başarılı bir sonuç alınamayacağını iddia eden Öymen, "Bütün araştırmalar, halktan gelen tepkiler ve ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda. Normalde demokratik bir ülkede bir genel başkan, bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder veya yeniden aday olmayacağını açıklar. Bu demokratik ülkelerde bir teamüldür, demokrasinin gereğidir. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişme yaşamadık" değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanacak adayın tespit edilmesi konusu ciddi bilimsel bir biçimde araştırılsaydı, aday tespiti konusunda da daha doğru bir karar alınabilirdi"

Parti meclisinde ayrıntılı bir tartışma yürütülmeden alınan kararların büyük hatalara yol açtığını vurgulayan Öymen, "Oyu yüzde 2-3'ü bulmayan siyasi partiler, CHP listelerinden 39 milletvekili elde etmiştir. Bu aslında halkın egemenliği ilkesine temsiliyet ilkesine aykırı bir durum. Bu aynı zamanda temsiliyetin gasp edilmesi anlamına geliyor. Bu örgütlerimizle ayrıntılı bir biçimde tartışsaydı bu büyük yapılmazdı ve örgütün seçime hazırlanması için daha büyük motivasyon sağlanabilirdi. Kazanacak adayın tespit edilmesi konusu ciddi bilimsel bir biçimde araştırılsaydı, aday tespiti konusunda da daha doğru bir karar alınabilirdi. Bunlar neden böyle olmadı çünkü tartışılmıyor" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinin kimliğini yitirdiğini, kaybettiğini ve ilkelerinden uzaklaştığını söyleyen Öymen, CHP'nin bir üyesi kurultay tarafından belirlenen temel ilkelerine Genel Başkan da dahil olmak üzere herkesin uymakla yükümlü olduğunu belirtti.

Öte yandan Öymen, CHP'de ideolojik bütünlük sağlanamadığını ve bu durumun halkta güven sorununa yol açtığını kaydetti.

"Üçüncü yolu açmak için 38. Olağan kurultay'da CHP Genel Başkan Aday Adayı olmaya karar verdim"

Öymen, CHP'nin statükocular ve 'sahte' değişimciler arasında sıkışıp kaldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kısır döngü söz konusudur. CHP çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin, altı okun yoludur. Bu yol, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38. Olağan kurultay'da CHP Genel Başkan Aday Adayı olmaya karar verdim." - ANKARA