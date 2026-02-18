AK Partili Baybatur'dan orman yollarının ihale sürecine ilişkin açıklama

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Salihli, Akhisar ve Gördes orman işletme müdürlüklerince yürütülecek yeni orman yolu yapım ihalelerine ilişkin açıklama yaptı.

Baybatur, yazılı açıklamasında, Salihli ve Akhisar'daki ihalelerin 23 Şubat, Gördes ilçesindekinin ise 5 Mart gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında Sarıgöl, Çağlak, Gördes, Gökçesu ve Şahinkaya orman işletme şeflikleri sınırlarında yeni orman yolları inşa edileceğini aktaran Baybatur, bazı hatlarda kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının hayata geçirileceğini kaydetti.

Baybatur, "Orman yangınlarından korunmak için orman yollarının bakımını yapıyor, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar inşa ediyoruz. Yapılan çalışmalarla hem orman varlığını koruyor hem de müdahale kapasitesini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.