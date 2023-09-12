Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna göreve başladı.

Daha önce Ağrı, Çorum ve Kars gibi illerde görevde bulunan 32 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası olan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, " Bursa, padişahların yaşadığı kültürel bir zenginliği olan, atalarımızın bize bıraktığı bir mirastır. Biz bu mirasa sahip çıkacağız. Dağ ilçesinin bir incisi olan Orhaneli için birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz" dedi. - BURSA