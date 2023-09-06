Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, hizmetlerin yüzde 90'ını yerine getirdiklerini söyledi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, vermiş oldukları sözlerin yüzde 90'ınını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Bursa basın mensuplarıyla Sadağı Kanyonu'nda bir araya geldi. Gazeteciler ile birlikte rafting heyecanı yaşayan Aykurt, "4,5 yıllık bir hizmet serüvenimiz oldu. 10 yıldır Orhaneli ilçemize hizmet etmekteyiz. İlçemizin gelişmesi için çok güzel hizmetler yaptık. Nakış nakış işledik. İlçeyi yakından tanıyan biriyim. Biz göreve başladıktan sonra bir motto koyduk. İlçemizi nasıl geliştirebiliriz nasıl tanıtabiliriz diye. Doğanın ve doğal insanların insanların şehri Orhaneli olsun istedik. Bunun yanında ek ilave olarak çalışmalarımız devam ediyor. 2 ana başlığımız var. Birincisi turizm, ikincisi tarım. Bunlar birbirini destekleyen şeyler. Traking yollarının belirlenmesi, Sadağı kanyonu aktif hale getirilmesi rafting yapılması. Rafting parkurumuza 3 yıl içinde 21 bin kişi geldi. sadece bu yıl 9 bin kişiye ulaştı. Bir şeyler yaptığımızda iyi düzeyde karşılığı oluyor. Kalabalık şehirlerde insanların istediği şey doğa ve sakinlik, stresten uzak bir yaşamı insanlar özlüyor. Bursa'daki tüm yöneticilerimizin dikkat etmesi gereken konu termal turizmdir. Orhaneli bu konuda çok zengin bir yer olurken, ilçede 18 yerimizi ruhsatlandırdım. Termal turizmi doğal güzellik içerisinde yapacağız ve bunun içinde Afyon Belediye başkanından brifing aldım. Bursa Büyükşehir Belediye ve Bursa Valimizin dikkatini çekmek istiyorum. Dağ bölgesinde özellikle doğanın bu kadar güzel olduğu bu alanda bu turizmi daha iyi düzeyde yaparız. İnşallah Orhaneli'miz daha iyi yerlere gelecektir" dedi. - BURSA