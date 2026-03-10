Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

