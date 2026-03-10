Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı