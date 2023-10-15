ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
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Ezine ilçesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ile yakalanan organizatör Murat Korkmaz (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Ezine ilçesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen ile yakalanan organizatör Murat Korkmaz (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika